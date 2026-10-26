Campagna senza freni

Tasse e immigrazione, Ice e guerra in Iran: Repubblicani e democratici divisi su tutto

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
26 ottobre 2026 • 20:17
Segui Domani su Google

Un sondaggio Cnbc fotografa la spaccatura: gli elettori Gop terrorizzati da tasse e migranti, i dem temono un tycoon senza freni se vincerà. Le sfide all’ultimo voto in Ohio, Georgia, Michigan. Il presidente si porta sull’Air Force One la showgirl Nicki Minaj, che canta “We love Trump”. Caso Epstein, i democratici pubblicano la testimonianza di una donna che accusa il tycoon di averla violentata nel 1993

WASHINGTON DC – In un’America sempre più polarizzata, divisa su valori e visione del paese, c’è un sentimento che accomuna gli elettori, ovvero la voglia di cambiamento. Vale per i democratici, tra i quali cresce la richiesta di una svolta che vada oltre il modello della presidenza di Joe Biden, vale per quella parte del blocco conservatore che mostra segni di insofferenza verso il secondo mandato di Donald Trump. Nelle elezioni di metà mandato del 3 novembre, però, a pesare sulle scelte degli e

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.