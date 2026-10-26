Tasse e immigrazione, Ice e guerra in Iran: Repubblicani e democratici divisi su tutto

Un sondaggio Cnbc fotografa la spaccatura: gli elettori Gop terrorizzati da tasse e migranti, i dem temono un tycoon senza freni se vincerà. Le sfide all’ultimo voto in Ohio, Georgia, Michigan. Il presidente si porta sull’Air Force One la showgirl Nicki Minaj, che canta “We love Trump”. Caso Epstein, i democratici pubblicano la testimonianza di una donna che accusa il tycoon di averla violentata nel 1993
WASHINGTON DC – In un’America sempre più polarizzata, divisa su valori e visione del paese, c’è un sentimento che accomuna gli elettori, ovvero la voglia di cambiamento. Vale per i democratici, tra i quali cresce la richiesta di una svolta che vada oltre il modello della presidenza di Joe Biden, vale per quella parte del blocco conservatore che mostra segni di insofferenza verso il secondo mandato di Donald Trump. Nelle elezioni di metà mandato del 3 novembre, però, a pesare sulle scelte degli e