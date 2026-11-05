Terremoto repubblicano dopo il collasso alle urne. Rubio e Vance pronti a tradire Trump

Nel Gop è tutti contro tutti dopo la débâcle alle midterm, si parla di impeachment per Hegseth. Il segretario di Stato starebbe per dimettersi in vista delle presidenziali. Voci sul vicepresidente: «Sta lavorando ad una nuova coalizione di destra»

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Circondarsi di yes-men non è la migliore strategia per chi ambisce a passare alla storia come un grande stratega. Donald Trump comincia a scoprirlo in questi giorni, mentre si misura la portata della disfatta repubblicana alle elezioni di metà mandato. Abituato a una corte di gregari e sempre più scollegato dalla realtà del paese, il presidente è ora alla ricerca di un colpevole, purché non sia lui. Dopo essersela presa con molti dei candidati sconfitti e persino con l’alleata Fox News, ora atta