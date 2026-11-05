i titoli Tesla e SpaceX continuano a precipitare

Terremoto repubblicano dopo il collasso alle urne. Rubio e Vance pronti a tradire Trump

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
05 novembre 2026 • 20:38
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Nel Gop è tutti contro tutti dopo la débâcle alle midterm, si parla di impeachment per Hegseth. Il segretario di Stato starebbe per dimettersi in vista delle presidenziali. Voci sul vicepresidente: «Sta lavorando ad una nuova coalizione di destra»

Circondarsi di yes-men non è la migliore strategia per chi ambisce a passare alla storia come un grande stratega. Donald Trump comincia a scoprirlo in questi giorni, mentre si misura la portata della disfatta repubblicana alle elezioni di metà mandato. Abituato a una corte di gregari e sempre più scollegato dalla realtà del paese, il presidente è ora alla ricerca di un colpevole, purché non sia lui. Dopo essersela presa con molti dei candidati sconfitti e persino con l’alleata Fox News, ora atta

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.