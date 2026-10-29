Midterm, Trump delira: «Non l’ho iniziata io la guerra contro l’Iran»

Non solo Texas e Michigan, gli ultimi sondaggi assegnano ai dem persino la roccaforte Gop del Kansas. Il tycoon scatenato chiede l’incriminazione della candidata democratica in Alaska e lancia la caccia a presunti «voti illegali» in 13 Stati. In Georgia Obama va all’attacco contro il presidente: «Assistiamo ad una corruzione senza precedenti, Donald si inginocchia a Putin»

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WASHINGTON DC – È iniziato il conto alla rovescia, dopo una campagna elettorale lunga ed estenuante. Entrambi i partiti considerano le elezioni di metà mandato del 2026 tra le più importanti della storia recente. A pochi giorni dal 3 novembre, mentre milioni di americani hanno già votato in anticipo, repubblicani e democratici mobilitano tutte le loro risorse per conquistare gli ultimi consensi. Donald Trump è impegnato da settimane in una corsa serrata, con oltre 20 comizi nel solo mese di otto