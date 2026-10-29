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Midterm, Trump delira: «Non l’ho iniziata io la guerra contro l’Iran»

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
29 ottobre 2026 • 20:20
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Non solo Texas e Michigan, gli ultimi sondaggi assegnano ai dem persino la roccaforte Gop del Kansas. Il tycoon scatenato chiede l’incriminazione della candidata democratica in Alaska e lancia la caccia a presunti «voti illegali» in 13 Stati. In Georgia Obama va all’attacco contro il presidente: «Assistiamo ad una corruzione senza precedenti, Donald si inginocchia a Putin»

WASHINGTON DC – È iniziato il conto alla rovescia, dopo una campagna elettorale lunga ed estenuante. Entrambi i partiti considerano le elezioni di metà mandato del 2026 tra le più importanti della storia recente. A pochi giorni dal 3 novembre, mentre milioni di americani hanno già votato in anticipo, repubblicani e democratici mobilitano tutte le loro risorse per conquistare gli ultimi consensi. Donald Trump è impegnato da settimane in una corsa serrata, con oltre 20 comizi nel solo mese di otto

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.