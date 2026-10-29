In Texas tra i latinos pentiti del trumpismo. Qui l’American dream si chiama Talarico

Ai comizi del candidato dem per il Senato ci sono anche i delusi dal presidente, quelli scandalizzati dall’Ice e dai prezzi impazziti. L’ultraconservatore Ken Paxton, spinto da Donald, era stato messo sotto impeachment dal suo stesso partito perché corrotto

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Austin – «Abbiamo due bambine piccole, per noi la qualità della scuola pubblica e il rispetto per le donne sono questioni centrali. Il modo in cui l’Assemblea statale del Texas ha legiferato per restringere i diritti delle donne è intollerabile e il nostro governatore ha fatto molto per peggiorare la qualità delle scuole pubbliche. James Talarico è stato insegnante in una zona povera di San Antonio, conosce la situazione». A parlare mentre fa la fila per andare ad ascoltare il comizio del candid