Taiwan, intelligenza artificiale e controlli sull’export

La vittoria dem vista da Pechino: addio alla stabilità strategica o rimonta del Dragone?

Michelangelo Cocco
04 novembre 2026 • 10:15
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Fin qui Trump ha imposto la sua politica tenendo a bada i parlamentari Usa. Ora, costretto a governare con un Congresso che gli remerà contro, ciò che più può avvantaggiare la Cina è anzitutto il caos istituzionale a Washington. I cinesi continuano a temere una cosa: l’imprevedibilità che rappresenta l’opposto del loro stile di governo post-Mao

A Pechino da martedì 3 novembre ci si arrovella sugli scenari per i prossimi due anni, nei quali, dopo la batosta di midterm, Donald Trump sarà costretto a governare con un Congresso che gli remerà contro. E ci si chiede: l’anatra zoppa si rivelerà una prelibatezza, contribuendo ad accelerare la rimonta del Dragone, o rischia di risultare indigesta, mandando all’aria la “stabilità strategica costruttiva”, la non belligeranza concordata con Xi Jinping poco più di un anno fa? In ogni caso, eventua

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.