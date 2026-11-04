La vittoria dem vista da Pechino: addio alla stabilità strategica o rimonta del Dragone?

Fin qui Trump ha imposto la sua politica tenendo a bada i parlamentari Usa. Ora, costretto a governare con un Congresso che gli remerà contro, ciò che più può avvantaggiare la Cina è anzitutto il caos istituzionale a Washington. I cinesi continuano a temere una cosa: l’imprevedibilità che rappresenta l’opposto del loro stile di governo post-Mao
A Pechino da martedì 3 novembre ci si arrovella sugli scenari per i prossimi due anni, nei quali, dopo la batosta di midterm, Donald Trump sarà costretto a governare con un Congresso che gli remerà contro. E ci si chiede: l’anatra zoppa si rivelerà una prelibatezza, contribuendo ad accelerare la rimonta del Dragone, o rischia di risultare indigesta, mandando all’aria la “stabilità strategica costruttiva”, la non belligeranza concordata con Xi Jinping poco più di un anno fa? In ogni caso, eventua