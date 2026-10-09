Sindrome El-Sayed, dem in vantaggio netto: le urne agitano Trump

Nel Michigan il candidato democratico in vantaggio. Il presidente: «Simpatizza con i terroristi». E anche il Texas ora è a rischio per i repubblicani. Partita aperta in Kansas, Mississippi e Florida, tradizionali roccaforti Gop. Ma tra i dem serpeggia il timore che non bastino i fondi

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Nell’ecosistema trumpiano, finire nel mirino del presidente è un riconoscimento politico. Più feroce l’invettiva, maggiore il peso specifico dell’avversario. A guadagnarsi le ultime bordate è Abdul El-Sayed, medico musulmano e candidato democratico al Senato in Michigan, dove contende al repubblicano Mike Rogers uno dei seggi più combattuti di queste elezioni di metà mandato. Il progressista è «un candidato terribile» che riporta «ai tempi della jihad», ma anche un radicale «simpatizzante dei te