La motosega di Milei all’assalto dei ghiacciai, l’allarme di scienziati e ambientalisti

L’Argentina ha almeno 17mila glaciares, soprattutto nella Cordigliera delle Ande: in tempi di crisi climatica, sono riserve idriche preziosissime per tutto il paese. Ebbene, il presidente populista ha proposto di modificare la norma che li protegge. L’obiettivo, ovviamente, sono i minerali preziosi . La comunità scientifica, gli attivisti e le Ong protestano