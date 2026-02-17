GLI INTERESSI MINERARI

La motosega di Milei all’assalto dei ghiacciai, l’allarme di scienziati e ambientalisti

Elena Basso
17 febbraio 2026 • 20:07

L’Argentina ha almeno 17mila glaciares, soprattutto nella Cordigliera delle Ande: in tempi di crisi climatica, sono riserve idriche preziosissime per tutto il paese. Ebbene, il presidente populista ha proposto di modificare la norma che li protegge. L’obiettivo, ovviamente, sono i minerali preziosi . La comunità scientifica, gli attivisti e le Ong protestano

Durante la sua campagna elettorale, l’attuale presidente argentino Javier Milei l’aveva promesso: nessuno si sarebbe salvato dalla motosega con cui avrebbe tagliato qualsiasi spesa pubblica ritenuta eccessiva. Non ci si aspettava però che la motosega di Milei si sarebbe scagliata contro un nemico insospettabile: i ghiacciai argentini. Con quasi 17mila ghiacciai, l’Argentina è uno dei paesi che ne ospita il maggior numero al mondo. I ghiacciai si trovano in 12 province diverse, la maggior parte n

Classe 1991, dal 2019 vive e lavora come giornalista freelance in America Latina occupandosi di violazioni dei diritti umani. I suoi reportage da Cile, Argentina, Brasile, Perù ed Ecuador sono stati pubblicati da testate nazionali e internazionali, fra cui La Repubblica, BBC, The Guardian, Le Monde, Il Manifesto, L’Espresso e Il Venerdì di Repubblica. Ha vinto diversi premi giornalistici, fra cui il Premio Luchetta nel 2023 per l’inchiesta “Stolen identity” che ha coordinato per Repubblica, Le Monde e The Guardian.