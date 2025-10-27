false false

Il partito del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, ha ottenuto una chiara vittoria alle elezioni legislative di medio termine in Argentina con il 40,84% delle preferenze secondo i primi dati ufficiali.

La coalizione peronista Fuerza Patria ha ottenuto invece il 24,5% dei voti.

Così Milei ha celebrato la vittoria del suo partito, affermando che il governo ha superato «la svolta» e ora inizierà a «costruire una grande Argentina». «Oggi è stato chiaramente un giorno storico per l'Argentina», ha detto Milei dal bunker della LLA a Buenos Aires, dove con il suo team ha festeggiato la vittoria alle elezioni. Il Presidente ha annunciato che convocherà i governatori per attuare le riforme concordate nel Patto del maggio 2024: «Vogliamo invitare la maggioranza dei governatori. Ora possiamo tradurre in legge le direttive del Patto di Maggio. Potremo sederci e discutere le basi per un'Argentina diversa. Abbiamo un'opportunità storica e irripetibile», ha affermato, sottolineando inoltre che «due argentini su tre non vogliono tornare al passato». «Siamo 14 punti avanti al kirchnerismo. Gli argentini non vogliono tornare al modello del fallimento. Mai più populismo», ha scandito Milei tra gli applausi dei suoi sostenitori.

© Riproduzione riservata