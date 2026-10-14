Miliardi, resort e ricatti: così Donald Trump Jr. e Kushner monetizzano il potere

Il fondo del primogenito del tycoon dedicato all’America first ha già guadagnato oltre un miliardo di dollari. Il genero del presidente incassa decine di milioni dalle commissioni per la “Gaza Riviera”. Ora anche i repubblicani stanno cominciando a rivoltarsi

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Martedì scorso, a Istanbul, Umar Kremlev, oligarca russo della boxe vicinissimo a Putin, ha annunciato che Donald Trump Jr. gli ha restituito tutto il denaro: centinaia di migliaia di dollari. Per festeggiare le nozze del primogenito del presidente con Bettina Anderson, celebrate a maggio su un isolotto privato delle Bahamas, ci aveva pensato appunto il miliardario legato al Cremlino. Per Trump senior, prassi lecita e diffusa. Ma stavolta anche i repubblicani al Congresso, terrorizzati dalle ele