Trump Jr. restituisce i soldi all’oligarca russo

Miliardi, resort e ricatti: così Donald Trump Jr. e Kushner monetizzano il potere

Luca Ciarrocca
14 ottobre 2026 • 07:00
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Il fondo del primogenito del tycoon dedicato all’America first ha già guadagnato oltre un miliardo di dollari. Il genero del presidente incassa decine di milioni dalle commissioni per la “Gaza Riviera”. Ora anche i repubblicani stanno cominciando a rivoltarsi

Martedì scorso, a Istanbul, Umar Kremlev, oligarca russo della boxe vicinissimo a Putin, ha annunciato che Donald Trump Jr. gli ha restituito tutto il denaro: centinaia di migliaia di dollari. Per festeggiare le nozze del primogenito del presidente con Bettina Anderson, celebrate a maggio su un isolotto privato delle Bahamas, ci aveva pensato appunto il miliardario legato al Cremlino. Per Trump senior, prassi lecita e diffusa. Ma stavolta anche i repubblicani al Congresso, terrorizzati dalle ele

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics