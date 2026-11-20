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Nella dicitura ufficiale delle autorità polacche sono stati chiamati «oggetti russi»: sono gli armamenti del Cremlino che sono atterrati sul territorio europeo. Un drone a reazione, ma anche due missili di Mosca, hanno violato lo spazio aereo di Varsavia prima di precipitare in tre diverse zone del paese. Immediato è stato l’intervento di polizia, unità antiterrorismo e vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone di Molodycz e Rudnik nad Sanem, dove un velivolo e un razzo sono semplicement