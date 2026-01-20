Pioggia di missili russi, paura a Chernobyl. Zelensky spera ancora nell’aiuto Usa

true false

Kiev – Metà Kiev è senza luce, acqua e riscaldamento dopo un nuovo attacco aereo russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte tra domenica e lunedì. Trecento droni e decine di missili hanno preso di mira la rete energetica cittadina, già duramente messa a dura prova dai precedenti bombardamenti. La città si è svegliata ancora una volta al gelo, mentre le temperature, seppur in miglioramento, restano intorno ai -10 gradi. Secondo l’amministrazione comunale, oltre cinquemila edifici multip