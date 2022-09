È «un passo grave e sbagliato» ha detto il vice cancelliere tedesco, Robert Habeck. Mentre in Russia il gruppo di opposizione Vesna ha convocato porteste in piazza

L’annuncio del richiamo di 300mila riservisti russi che andranno a combattere in Ucraina ha scatenato l’immediata reazione dei leader politici internazionali. È «un passo grave e sbagliato» ha detto il vice cancelliere tedesco, Robert Habeck.

«I referendum farsa e la mobilitazione sono segni di debolezza, di fallimento russo. Gli Stati Uniti non riconosceranno mai la pretesa della Russia di annettere il territorio ucraino e continueremo a stare a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario», ha detto invece l’ambasciatrice americana in Ucraina Bridget A. Brink.

Dello stesso parare è il ministro della Difesa britannico Ben Wallace: «La violazione da parte del presidente Putin delle sue stesse promesse di non mobilitare parte della popolazione e l’annessione illegale di parti dell'Ucraina sono un'ammissione del fallimento della sua invasione. Lui e il suo ministro della Difesa hanno mandato a morire decine di migliaia di loro cittadini, mal equipaggiati e mal guidati».

Le reazioni in Russia

La misura approvata da Vladimir Putin ha scatenato diverse proteste anche in Russia. Il movimento d’opposizione Vesna ha convocato proteste a livello nazionale contro la mobilitazione e ha chiesto ai cittadini di raccogliersi alle 19 ora locale nel centro delle loro città. «Migliaia di uomini russi - i nostri padri, fratelli e mariti - saranno gettati nel tritacarne della guerra. Per cosa moriranno? Per cosa piangeranno madri e bambini?», ha detto il gruppo. Non è ancora chiaro il numero dei partecipanti alle proteste e se queste si svolgeranno in maniera pacifica dato che negli ultimi mesi la polizia ha arrestato migliaia di cittadini che hanno provato a manifestare contro la guerra in Ucraina.

Meloni e Salvini

In Italia una delle prime reazioni è stata quella di Giorgia Meloni secondo cui il discorso di Putin «dimostra da parte della Russia una grandissima difficoltà in Ucraina, è un discorso che tradisce debolezza».

In un’intervista a Rtl 102.5 la leader di Fratelli d’Italia ha detto che le decisioni del presidente russo «precedono due azioni collegate: i referendum farsa per annettere i territori ucraini occupati, in modo da poter utilizzare secondo la dottrina militare russa qualsiasi mezzo per difendere i propri confini e fermare l'avanzata ucraina che la Russia non aveva previsto, e la mobilitazione parziale per sopperire alla carenza di uomini al fronte».

«Quello che doveva essere il secondo esercito più potente al mondo si è ritrovato senza truppe in grado di combattere in Ucraina – ha aggiunto Meloni –, cercherà di trovare un modo per continuare a mandare a morire i disperati, con i ricchi al sicuro a Mosca e San Pietroburgo».

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha invece detto: «Spero solo che la guerra finisca il prima possibile e a questo lavoreremo la settimana prossima al governo, continuando a tenere ben salda la posizione dell'Italia nella coalizione occidentale». Salvini spinge per tornare al tavolo delle trattative e raggiungere la pace. «Prima o poi ci sarà una trattativa di pace dove dovranno decidere gli ucraini in quali modi e in quali tempi, visto che c'è un aggressore e un aggredito al quale va il sostegno compatto dell’Occidente».

