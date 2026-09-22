Morozov: «Il Cremlino non accetterà nessun cessate il fuoco»

Parla il politologo russo: «Le condizioni poste dal Cremlino creano una situazione di stallo permanente. Le elezioni in Russia? L’esito era predeterminato»

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«Russia Unita ha persino superato le aspettative». Alexander Morozov, responsabile del New Eurasian Strategies Center, commenta la schiacciante (per non dire scontata) vittoria del partito del presidente Vladimir Putin, che ha ottenuto il 58 per cento, su oltre l’80 per cento dei voti scrutinati, alle elezioni parlamentari. Ma accetta anche di parlarci degli scenari della guerra ucraina dopo l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. Morozov, i