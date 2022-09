La regina Elisabetta II d’Inghilterra è morta a 96 anni nella residenza scozzese di Balmoral, con attorno i quattro figli e i familiari più stretti: a cominciare dal primogenito ed erede al trono Carlo, che a 73 diventa infine re con la seconda moglie Camilla al fianco elevata a regina consorte. Attesa per il primo discorso di Carlo III mentre il mondo invia i messaggi di cordoglio alla casa reale britannica.

07:22 – La Cina porge le sue condoglianze all’Inghilterra. «Xi Jinping, in rappresentanza del governo cinese e del popolo cinese, oltre che a suo nome, esprime profonde condoglianze», si legge in una nota, citata da Bbc. «La sua scomparsa è una grande perdita per il popolo britannico», aggiunge. Il presidente cinese «attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni Cina-Regno Unito» ed è «disponibile a lavorare» con il re Carlo III per «promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali a beneficio dei due paesi e dei loro popoli».

07:25 – Il nuovo re, Carlo III, farà un discorso televisivo alla nazione, che dovrebbe pre-registrare, in prima serata, intorno alle 18. Renderà omaggio alla regina e parlerà del suo dovere di nuovo sovrano. Carlo sarà formalmente proclamato re del Regno Unito domani, secondo quanto riportato oggi dal Times. Al suo ritorno dal castello di Balmoral, Carlo III dovrebbe inoltre incontrare oggi il primo ministro britannico Liz Truss.

