la russia ai diplomatici ue: «evacuate le ambasciate»

Ucraina, la doppia tregua è un miraggio. Mosca minaccia un super attacco a Kiev

Davide Maria De Luca
07 maggio 2026 • 20:26

Continuano gli scambi di droni e missili nonostante il cessate il fuoco, mentre la Russia annuncia che a Kiev colpirà il quartiere di governo e ambasciate se gli ucraini ostacoleranno la parata del 9 maggio

Di tregua per ora in Ucraina se ne è vista poca, anche se in questi giorni Mosca e Kiev, ognuna per le sue ragioni, hanno entrambe annunciato un cessate il fuoco. Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Russia ha lanciato un centinaio di droni e tre missili contro l’Ucraina, proseguendo gli attacchi per tutta la giornata di giovedì: nel pomeriggio è stato colpito un treno passeggeri nella regione di Mykolaiv, per fortuna senza vittime. Kiev, che aveva annunciato una tregua a partire dal 6 aprile

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.