La motosega di Milei ha smontato il welfare in Argentina. Ora prova a recuperare consenso

La terapia d’urto del presidente ha prodotto importanti risultati a livello di conti pubblici – il rapporto debito pubblico/Pil dal 155 al 79 per cento, l’inflazione dal 220 al 30 per cento, il valore del peso argentino si è stabilizzato – ma a un costo sociale elevatissimo che né il record di esportazioni né le iniezioni di capitale straniero sono riusciti a mitigare

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Buenos Aires – Da un lato una recessione tecnica ormai imminente, dettata dal crollo dell’attività economica e dalla contrazione del Pil, nonostante l’impennata nell’export. Dall’altro uno smantellamento dello Stato sociale che ha risanato i conti pubblici provocando però la crescita della povertà e dell’indebitamento tra i cittadini. Nel mezzo la crescente sfiducia nei confronti di Javier Milei, già indebolito da una serie di scandali nel governo e dalla bocciatura della Corte suprema del decre