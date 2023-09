L’esplosione di un deposito di carburante vicino alla città di Stapanakert, nel Nagorno-Kabarakh, ha ucciso 20 persone e ha causato almeno 300 feriti. Le cause non sono ancora state chiarite.

Le vittime erano in fila, si ipotizza, per rifornirsi di benzina, che al momento scarseggia, dopo dieci mesi di isolamento e l’attacco azero del 19 settembre.

L’esodo

Dopo che l’operazione militare di Baku ha ottenuto la resa delle forze separatiste armene che dagli anni Novanta governavano una porzione del Nagorno-Kabarakh, e la «reintegrazione» della regione, sono migliaia gli armeni che stanno lasciando le loro case per ricongiungersi con le famiglie in Armenia. Da dicembre l’enclave era infatti rimasta isolata, con la chiusura del corridoio Laçin che era l’unica via di collegamento con l’Armenia.

Il governo azero ha assicurato che i diritti della popolazione armena sul territorio (circa 120mila persone) saranno rispettati, ma la Bbc riporta una diffusa preoccupazione tra gli abitanti: dal cessate il fuoco in avanti, è arrivata solo una consegna di alimentari da 70 tonnellate.

Almeno 13.350 persone sarebbero ora rifugiate in Armenia, secondo le autorità di Erevan, come scrive la Bbc. Le forze di pace russe, che dal 2020 sono nel Nagorno-Karabakh, starebbero aiutando l’esodo. Il contingente aveva mediato il cessate il fuoco dopo l’attacco del 19 settembre, mentre il governo armeno ha accusato Mosca di non aver fermato prima l’Azerbaigian.

Un’altra fonte di tensioni

Intanto, è previsto il 26 settembre, secondo fonti dell’Ansa, un incontro a Bruxelles tra Armenia, Azerbaigian, Francia e Germania, alla presenza del rappresentante speciale Ue per il Caucaso meridionale Toivo Klaar. Il vertice sarà tenuto da Simon Mordue, consigliere nazionale per la sicurezza del Consiglio Ue.

Non è solo il Nagorno-Karabakh a creare tensione tra Azerbaigian e Armenia. Come Thomas de Waal, membro della Carnegie Europe, ha detto a Domani, l’Azerbaigian, spalleggiato dalla Turchia, potrebbe dare «un ultimatum all’Armenia per aprire il cosiddetto corridoio Zangezur».

Il presidente azero Ilham Aliyev ha infatti incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Nakhcivan, una repubblica autonoma azera che è separata dal resto del paese proprio dall’Armenia: il corridoio collegherebbe via terra la regione all’Azerbaigian, ma renderebbe possibile anche raggiungere direttamente la Turchia, che con Nakhcivan condivide una piccola porzione di confine. Il corridoio Zangezur, a differenza del Nagorno-Kabarakh, non è un territorio conteso.

© Riproduzione riservata