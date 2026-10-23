Palella porta Everli in Borsa per tappare il buco nei conti

L’azienda di spesa a domicilio è valutata 220 milioni di dollari anche se ne ha persi 50 milioni in due anni e mezzo – Palella ha attuato una girandola di fondi verso aziende sue e dei suoi soci, e ha sostituito il collegio sindacale che aveva espresso riserve
MILANO – Salvatore Palella ci riprova. Dopo il flop dei monopattini di Helbiz il finanziere di Acireale, editore dall’anno scorso del quotidiano “La Sicilia”, prova a quotare al Nasdaq la Everli, specializzata nelle consegne di spesa a domicilio. Everli, che Palella ha acquistato da poco più di due anni, fa rotta sulla Borsa con una valutazione elevata (un massimo di 220 milioni di dollari, circa 190 milioni di euro) nonostante conti in passivo e un buco patrimoniale di quasi 50 milioni. La quo