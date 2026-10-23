Nasdaq

Palella porta Everli in Borsa per tappare il buco nei conti

Andrea Malan
23 ottobre 2026 • 16:32
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L’azienda di spesa a domicilio è valutata 220 milioni di dollari anche se ne ha persi 50 milioni in due anni e mezzo – Palella ha attuato una girandola di fondi verso aziende sue e dei suoi soci, e ha sostituito il collegio sindacale che aveva espresso riserve

MILANO – Salvatore Palella ci riprova. Dopo il flop dei monopattini di Helbiz il finanziere di Acireale, editore dall’anno scorso del quotidiano “La Sicilia”, prova a quotare al Nasdaq la Everli, specializzata nelle consegne di spesa a domicilio. Everli, che Palella ha acquistato da poco più di due anni, fa rotta sulla Borsa con una valutazione elevata (un massimo di 220 milioni di dollari, circa 190 milioni di euro) nonostante conti in passivo e un buco patrimoniale di quasi 50 milioni.  La quo

Andrea Malan
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Per il Sole 24 Ore ha seguito le vicende economiche del settore auto a livello mondiale per oltre vent'anni, fino al maggio 2017. E sempre per il Sole
ho scritto anche di ferrovie, trasporti pubblici urbani e (più saltuariamente) di biciclette. Collabora con Automotive News Europe, filiale europea di un magazine statunitense.