Festività sospese

Il Natale dei palestinesi cristiani. «Staremo insieme, ma senza cibo»

Bianca Senatore
25 dicembre 2025 • 07:00

A Gaza il 25 dicembre le comunità si univano, ma adesso è tutto finito. Non ci sono regali, non c’è una festa, non c’è cibo. Il sindaco di Betlemme Maher Canawati: «Dopo anni abbiamo deciso di rimettere le luminarie, è un segnale di rinascita»

A Gaza City non ci sono luci, è tutto buio. Non ci sono alberi di Natale, né stringhe colorate, ma ci sono tante capanne e tanti bambinelli al freddo e al gelo, forse con degli asinelli a scaldarli, di certo non dei buoi. Il Natale per i cristiani della Striscia non c’è neanche quest’anno, perché la guerra, checché ne dicano le cancellerie internazionali, non è finita e la distruzione è totale. Solo martedì 23 dicembre, il ministro della Difesa Katz ha detto che Israele non se ne andrà da Gaza,

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.