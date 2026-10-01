Nato di serie A e B: l’Italia esclusa dal club dei Big

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Il Pentagono prepara un incontro ristretto in Polonia: Roma, così come Londra e Parigi, non è nel nucleo del Bergen Group. Sullo sfondo, le tensioni con gli alleati sulla guerra in Iran. Intanto Musk torna a lavorare per la Casa Bianca

Il futuro della Nato potrebbe passare da un tavolo esclusivo. E a decidere chi potrà sedersi è Washington. Il Pentagono prepara per ottobre, in Polonia, un’altra riunione del “Bergen Group”, la cerchia ristretta di alleati già riunita due volte dall’amministrazione Trump. Dal tavolo, secondo quanto riporta Politico, rimarranno però esclusi alcuni tra i principali pesi europei: Italia, Francia, Regno Unito e paesi baltici non sono stati invitati. Il rischio è una gerarchia nell’Alleanza: alcuni p