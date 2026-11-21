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Scintille nel Golfo di Finlandia, fiamme nel Mar Nero. Tra ucraini e russi è battaglia navale e la linea di contatto, anche sulle tavole liquide, diventa pericolosamente sempre più vicina all'Europa. Questo sabato due droni ucraini, a ovest di Suursaari, nella acque internazionali orientali del Golfo di Finlandia, hanno colpito una nave mercantile russa. Si tratta della Sparta II, che da San Pietroburgo viaggiava in direzione di Kaliningrad sotto giurisdizione del dicastero della Difesa russo: s