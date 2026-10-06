Lo ha annunciato il governo di Sofia, che ha riferito che una delle navi è affondata e i suoi membri sono dispersi. Non è stata ancora accertata l’origine dei droni

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Diversi droni hanno colpito due navi mercantili a largo della costa bulgara del Mar Nero. Ad annunciarlo è il governo di Sofia, che ha anche riferito che una delle due navi, l'Alfa Watan, è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. L’equipaggio della seconda imbarcazione, l'Able, è invece stato tratto in salvo dopo che aveva abbandonato la nave a causa di un incendio scoppiato a bordo. L’origine dei droni non è stata ancora accertata. Il governo bulgaro ha indetto una riunione d’emergenza.

Intanto, un drone russo ha attaccato una nave commerciale che trasportava olio di colza nel Mar Nero. Lo ha scritto su Telegram il governatore regionale di Odessa, Oleg Kiper. «Una nave commerciale battente bandiera delle Isole Marshall, carica di olio di colza, è stata danneggiata dall'attacco di un drone russo», ha detto Kiper. La sovrastruttura della nave ha riportato danni ed è scoppiato un incendio. L'attacco russo ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre sette.

Ieri una nave mercantile di proprietà turca, che trasportava grano nel Mar Nero diretto verso l’Italia, era stata attaccata da un drone ed era poi affondata a largo delle coste della Romania in seguito a un incendio.

Le navi

La Alfa Watan, con una stazza di 3.160 tonnellate di portata lorda, appartiene alla flotta della societa' di navigazione Baraka Shipping, con sede a Mersin ed era diretta verso il porto di Sulina. La Able, con una stazza di 7.416 tonnellate di portata lorda, fa invece parte della flotta della societa' turca Ocean Eagle, con sede a Istanbul.

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