Navi in fiamme, a Hormuz la guerra non finisce mai

Una delle navi colpite – una superpetroliera con due milioni di barili a bordo – sarebbe adesso negli abissi del Golfo Persico. Eppure la diplomazia non si ferma. Il ministro degli Esteri di Teheran, Araghchi, al telefono con l’omologo russo Lavrov: «Possiamo riaprire lo Stretto in due giorni»
Hormuz ha bruciato, brucia e continuerà a bruciare ancora a lungo. Lo raccontano gli ultimi roghi nel Golfo, dove le petroliere colpite dalla marina dei pasdaran – sei nelle ultime 48 ore – restano avvolte dalle fiamme per ore e ore prima che si riescano a domare gli incendi a bordo. Tutte le imbarcazioni disattivano i radar per tentare di percorrere le rotte che gli sciiti hanno proibito, ma finiscono tutte, ineluttabilmente, per urtare le mine disseminate dagli iraniani lungo i percorsi. Due d