Navi in fiamme, a Hormuz la guerra non finisce mai

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Hormuz ha bruciato, brucia e continuerà a bruciare ancora a lungo. Lo raccontano gli ultimi roghi nel Golfo, dove le petroliere colpite dalla marina dei pasdaran – sei nelle ultime 48 ore – restano avvolte dalle fiamme per ore e ore prima che si riescano a domare gli incendi a bordo. Tutte le imbarcazioni disattivano i radar per tentare di percorrere le rotte che gli sciiti hanno proibito, ma finiscono tutte, ineluttabilmente, per urtare le mine disseminate dagli iraniani lungo i percorsi. Due d