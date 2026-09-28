Piovono rivelazioni sul 7 ottobre di Netanyahu. Il premier: «Tutte menzogne»

Secondo il Wall Street Journal, il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe telefonato direttamente al premier israeliano pochi giorni prima del 7 ottobre per avvertirlo che un attacco era imminente. L’ufficio del primo ministro: «È una campagna orchestrata dai media di sinistra»

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Nuove rivelazioni sul catastrofico fallimento di Israele nel prevenire l’attacco di Hamas di tre anni fa gettano ulteriori ombre sull’operato del premier Benjamin Netanyahu nel mezzo della campagna elettorale per le politiche del 27 ottobre. Secondo il Wall Street Journal, il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe telefonato direttamente a Netanyahu pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 – il giorno del massacro perpetrato da Hamas in cui morirono circa 1.200 israeliani e ne furono p