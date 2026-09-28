Essere “cancellato” dal 7 ottobre, l’incubo che agita Netanyahu

true false

Quando agli inizi della sua carriera pubblica Benjamin Netanyahu rivestiva il ruolo di ambasciatore israeliano alle Nazioni unite, era noto per la scrupolosità della sua preparazione. Scriveva cinque o sei bozze per ogni discorso, testando per ogni termine sinonimi e sfumature. Lo sottoponeva al vaglio dei collaboratori e ne metteva a punto la resa. Ma poi, giunto il momento di tenere il suo intervento, fingeva di parlare in maniera estemporanea, come se le idee gli fossero appena venute. Isol