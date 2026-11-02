Fateen Ghattas (Lista Unita): «Sì al governo solo se i crimini contro gli arabi finiscono»

Parla il numero tre della Lista Unita: «Sì ad un appoggio esterno, ma si mettano fine ai crimini contro la società araba in Israele»
«Non puoi essere parte integrante di un governo che domani potrebbe colpire Gaza, che ogni giorno colpisce a Ramallah e demolisce case [nella cittadina beduina] di Rahat, nel sud di Israele». Fateen Ghattas, 66 anni, è uno dei nuovi deputati della Knesset: candidato numero tre della Lista Unita e numero due di Hadash, la formazione di sinistra che fa parte dell’alleanza insieme a Ta’al e Balad. Risponde al telefono mentre guida verso Rameh, la sua città nel nord di Israele, dopo un incontro a Na