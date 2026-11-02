Fateen Ghattas (Lista Unita): «Sì al governo solo se i crimini contro gli arabi finiscono»

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«Non puoi essere parte integrante di un governo che domani potrebbe colpire Gaza, che ogni giorno colpisce a Ramallah e demolisce case [nella cittadina beduina] di Rahat, nel sud di Israele». Fateen Ghattas, 66 anni, è uno dei nuovi deputati della Knesset: candidato numero tre della Lista Unita e numero due di Hadash, la formazione di sinistra che fa parte dell’alleanza insieme a Ta’al e Balad. Risponde al telefono mentre guida verso Rameh, la sua città nel nord di Israele, dopo un incontro a Na