le condizioni dei partiti arabi

Fateen Ghattas (Lista Unita): «Sì al governo solo se i crimini contro gli arabi finiscono»

Davide Lerner
02 novembre 2026 • 20:59Aggiornato, 02 novembre 2026 • 21:02
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Parla il numero tre della Lista Unita: «Sì ad un appoggio esterno, ma si mettano fine ai crimini contro la società araba in Israele»

«Non puoi essere parte integrante di un governo che domani potrebbe colpire Gaza, che ogni giorno colpisce a Ramallah e demolisce case [nella cittadina beduina] di Rahat, nel sud di Israele». Fateen Ghattas, 66 anni, è uno dei nuovi deputati della Knesset: candidato numero tre della Lista Unita e numero due di Hadash, la formazione di sinistra che fa parte dell’alleanza insieme a Ta’al e Balad. Risponde al telefono mentre guida verso Rameh, la sua città nel nord di Israele, dopo un incontro a Na

Davide Lerner
Davide Lerner
Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 