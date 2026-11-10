La prima seduta della nuova Knesset

Netanyahu s’appiglia all’emergenza nazionale: «Governo d’unità per salvare il paese»

Davide Lerner
10 novembre 2026 • 20:48
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Il premier uscente si è scagliato contro la prospettiva di un governo appoggiato dalle formazioni palestinesi. Durissimo Eisenkot: «Bibi non deve rimanere in carica un solo minuto in più»

Chiamati all’appello uno per uno da Amir Ohana, primo presidente gay della Knesset ora uscente e fedelissimo di Benjamin Netanyahu, i 120 nuovi deputati del parlamento israeliano hanno prestato giuramento e hanno inaugurato la camera. Viste le premesse non esattamente serene intorno al passaggio di testimone dalla configurazione precedente, l’insediamento della ventiseiesima Knesset si è svolto in fin dei conti in modo ordinato. Il ministro della Sicurezza nazionale Ben Gvir non ha mancato di in

Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 