Netanyahu s’appiglia all’emergenza nazionale: «Governo d’unità per salvare il paese»

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Chiamati all’appello uno per uno da Amir Ohana, primo presidente gay della Knesset ora uscente e fedelissimo di Benjamin Netanyahu, i 120 nuovi deputati del parlamento israeliano hanno prestato giuramento e hanno inaugurato la camera. Viste le premesse non esattamente serene intorno al passaggio di testimone dalla configurazione precedente, l’insediamento della ventiseiesima Knesset si è svolto in fin dei conti in modo ordinato. Il ministro della Sicurezza nazionale Ben Gvir non ha mancato di in