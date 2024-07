Andrea Tenenti è il portavoce della missione di pace Unifil nata con la Risoluzione 425 adottata il 19 marzo 1978 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito dell'invasione del Libano da parte di Israele. Attualmente vanta oltre 10mila soldati, l’Italia è tra i contingenti più numerosi con oltre 1200 militari presenti nel paese. Dopo l’uccisione di dodici bambini della comunità drusa presente nel Golan, a causa di un razzo partito dal sud del Libano, Israele ha promesso una ferma risposta contro Hezbollah. Dal 7 ottobre scorso ci sono continue tensioni lungo il confine dove la missione esegue pattugliamenti e cerca di evitare ogni tipo di escalation possibile.

In questa intervista Tenenti spiega il ruolo della missione in queste ore concitate per evitare l’allargamento del conflitto.

Come avete passato questi ultimi giorni? È cambiato qualcosa rispetto agli ultimi dieci mesi?

La situazione continua ad essere preoccupante e gli incidenti del fine settimana giorni hanno innalzato le tensioni tra la popolazione. Noi continuiamo a essere operativi sia per quanto riguarda la missione in generale sia per i contingenti dei caschi blu. Continuano i pattugliamenti quotidiani, il supporto alle Forze Armate libanesi e l’assistenza alla popolazione. Però l'altro lavoro importante che viene fatto è quello del comandante della missione Unifil nel mantenere un canale di comunicazione aperto con entrambe le parti, con l’obiettivo di abbassare le tensioni e prevenire errori che potenzialmente potrebbero scatenare un conflitto molto più ampio di quello attuale. La situazione degli ultimi dieci mesi è abbastanza preoccupante e in questo momento è importante spingere per un soluzione diplomatica e politica del conflitto.

La comunicazione tra le parti continua o ha subito variazioni di qualche tipo?

La comunicazione continua anche più che in passato, perché dobbiamo spingere per trovare una soluzione che non sia militare. Questo è il lavoro fatto dalla missione, dai paesi del Medio Oriente e da tanti altri come Stati Uniti e Francia che stanno spingendo per trovare delle soluzioni che possono fermare le ostilità. Gli incidenti degli ultimi giorni fanno capire anche quanto sia importante.

La vostra presenza lungo la linea blu è uno dei motivi per cui non c’è stata finora un’escalation militare grave. La missione ha ancora una forte deterrenza?

La presenza di 10.500 soldati provenienti da 49 paesi è un deterrente per evitare un conflitto regionale. Ma fa vedere anche quanta voglia ci sia da parte di tutti i paesi che fanno parte della missione di ritornare a una stabilità nell’area.

Le preoccupazioni per l’incolumità del personale militare sono serie o l’allarmismo è dettato anche dai media?

C'è sempre una grande differenza tra la retorica mediatica e la realtà. Questa però è preoccupante perché siamo quotidianamente sotto scontri a fuoco da ambe le parti. D’altra parte Unifil è una missione di pace e quindi siamo preparati anche a queste eventualità fin dall’inizio, questo è il ruolo dei casi di blu. Ci sono delle preoccupazioni ed è molto importante che ci prendiamo anche cura della sicurezza di tutti quanti. La situazione è diversa rispetto a 10 mesi ma tutti i contingenti hanno prese le precauzioni del caso.

Quindi non è prevista alcuna evacuazione?

Al momento no, non è prevista. Logicamente in tutte le missioni di pace ci sono dei piani di evacuazione che vengono preparati molto prima, fanno parte dell’ordinaria amministrazione. Noi siamo stati qui anche nel 2006 quando c'è stata la guerra tra Libano e Israele, nel 1978 durante occupazioni e guerre civili e in entrambi i casi la missione non è mai partita. Se ci fosse una situazione tale che la missione non ha più la possibilità di operare, il Consiglio di sicurezza dovrà decidere cosa fare.

I tempi di evacuazione quanto sono lunghi?

Dipende dalla situazione del terreno e da quello che succede. Al momento è importante dire che i piani ci sono e ci devono essere perché tutti devono essere preparati. Però ora nessuno è partito.

C’è chi chiede di cambiare le regole d’ingaggio della missione.

Qualsiasi cosa che abbia a che fare con il cambiamento del mandato deve essere gestita solo dal Consiglio di sicurezza. Al momento si sta parlando del rinnovo del mandato della missione. Per quanto la situazione è molto più complicata che in passato, la risoluzione 1701 ha ancora tutte le argomentazioni validi per poter far sì che questo conflitto si fermi e tornare alla stabilità che avevamo prima. Il problema non è la risoluzione, ma l'implementazione da parte dei paesi.

Cosa manca?

La risoluzione dice che non ci debbano essere armi o elementi di milizia nel sud del Libano, dice anche che lo spazio aereo libanese non debba essere violato come succede quotidianamente dai caccia israeliani. Prevede che si trovi una soluzione per tutte le questioni della linea blu che non sono ancora state risolte. Siamo in un paese dove non c'è un confine tra Libano e Israele. Sono due paesi che sono in guerra da sempre senza un confine delineato, quindi importante sarebbe trovare una soluzione per tutti i punti sulla linea blu che in un futuro potrebbero in qualche modo diventare un confine.

