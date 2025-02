I ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Egitto, Giordania, e il consigliere presidenziale palestinese Hussein al Sheikh hanno inviato una lettera congiunta al Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, per esprimere la propria contrarietà al piano americano di sfollare i palestinesi dalla Striscia di Gaza e chiedere il coinvolgimento dei palestinesi nel processo di ricostruzione. Lo riferisce Axios che ha ottenuto una copia della lettera. Nella lettera i ministri sottolineano che il Medio Oriente è già "gravato dalle più grandi popolazioni di sfollati e rifugiati del mondo", in una situazione economica e sociale fragile, per cui "dobbiamo essere attenti a non aumentare il rischio per la stabilità regionale con ulteriori spostamenti, anche se solo temporanei, perché aumentano il rischio di radicalizzazione e disordini nella regione nel suo insieme". Al segretario Rubio hanno quindi chiesto di coinvolgere i palestinesi nella ricostruzione della Striscia di Gaza: "I palestinesi vivranno nella loro terra e aiuteranno a ricostruirla e non dovrebbero essere privati della loro parte durante la ricostruzione, e devono assumersi la responsabilità del processo con il supporto della comunità internazionale". Nella missiva i ministri hanno aggiunto: "I palestinesi non vogliono lasciare la loro terra. Noi sosteniamo assolutamente la loro posizione. Una mossa del genere aggiungerà una nuova dimensione pericolosa al conflitto".