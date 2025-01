L’uomo, identificato come Shamsud-Din Bahar Jabbar, è morto in uno scontro a fuoco con la polizia. Le forze dell’ordine, ha aggiunto Biden da Camp David, stanno indagando sui possibili collegamenti con l’esplosione della Tesla Cybertruck davanti al Trump Hotel a Las Vegas

Il bilancio delle vittime nell’attacco di New Orleans è aumentato: sono almeno quindici le persone uccise mercoledì 1 gennaio a Bourbon Street, nel cuore del quartiere francese della città del Louisiana, dove intorno alle tre del mattino un pickup bianco ha investito la folla durante i festeggiamenti dell’anno nuovo. Oltre 30 i feriti.

L’uomo, identificato come Shamsud-Din Bahar Jabbar, che dopo aver investito le persone a velocità elevata stava per sparare sulla folla, è stato ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco. Era originario del Texas, «un cittadino americano», ha confermato il presidente statunitense Joe Biden in un breve discorso da Camp David, citando l’Fbi.

Biden ha poi aggiunto che l’uomo «aveva prestato servizio nell’esercito Usa ed era stato nella riserva fino a qualche anno fa». Prima dell’attacco «ha postato dei video sui social in cui diceva che voleva uccidere». Il presidente Usa ha poi precisato che l’autore della strage era ispirato dall’Isis e che gli investigatori continueranno a cercare qualsiasi connessione o complice.

Biden ha aggiunto inoltre che le forze dell’ordine stanno indagando sui possibili collegamenti tra l’attacco con il pickup a New Orleans e l’esplosione della Tesla Cybertruck davanti al Trump Hotel a Las Vegas, che ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite almeno sette.

Chi era Jabbar

Cittadino statunitense, originario del Texas, Shamsud-Din Bahar Jabbar aveva 42 anni, tre figli e si è convertito all’Islam molto tempo fa, ha raccontato il fratello 24enne Abdur Jabbar – secondo quanto riporta il New York Times – precisando che l’attacco «non rappresenta l’Islam» ma «una forma di radicalizzazione, non di religione».

L’uomo aveva studiato informatica e prestato servizio militare per almeno otto anni nell’esercito statunitense, partecipando anche a un dispiegamento in Afganistan. È stato congedato dalla riserva dell’esercito nel 2020 con il grado di sergente maggiore, aggiunge il New York Times.

Nel mezzo, con cui l’uomo ha ucciso almeno quindici persone, è stata trovata una bandiera dello Stato Islamico e, secondo l’Fbi, come riferito da Biden, il 42enne aveva pubblicato diversi video in cui giurava fedeltà all’Islam poco prima dell’attacco. Nel furgone preso a noleggio c’erano poi armi e potenziali ordigni esplosivi rudimentali. Secondo gli investigatori, l’uomo non avrebbe agito da solo.

In alcuni video registrati, Jabbar avrebbe affermato di voler uccidere la propria famiglia. Lo hanno riferito diverse fonti al corrente delle indagini in corso alla Cnn. Le registrazioni sarebbero state realizzate mentre l’uomo era alla guida verso il Louisiana. Nei video, riporta la Cnn, Jabbar parla del suo divorzio e di come inizialmente avesse pianificato di riunire la sua famiglia per una “festa” con l’intenzione di ucciderla. L’uomo, secondo il resoconto di due funzionari, avrebbe poi raccontato di aver cambiato i piani ed essersi unito all’Isis.

