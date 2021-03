I legislatori dello Stato di New York hanno aperto una procedura di impeachment contro il governatore democratico Andrew Cuomo, accusato di molestie sessuali da sei donne, di cui cinque sono delle sue ex collaboratrici.

Dopo una riunione di emergenza durata tre ore, il parlamento new yorkese ha annunciato di aver conferito alla sua commissione giudiziaria un’ampia giurisdizione per indagare sulle accuse di cattiva condotta nei confronti di Cuomo. Oltre all’annuncio dell’apertura delle indagini, 59 democratici dell’Assemblea hanno anche firmato un documento per chiedere le immediate dimissioni del governatore. La decisione dell’Assemblea ha posto le basi per quello che potrebbe essere il primo tentativo di impeachment dello stato in oltre cento anni.

Le accuse

Oltre alle indagini per le presunte molestie sessuale, l’inchiesta cercherà di indagare anche sulla gestione da parte della sua amministrazione dei decessi per Covid-19 all’interno delle case di cura. Infatti, in piena pandemia New York era tra gli stati con il più alto numero di contagi degli Stati Uniti e ora la gestione amministrativa è sotto la lente della commissione giudiziaria.

«I rapporti sulle accuse riguardanti il governatore sono gravi», ha detto lo speaker democratico dell'Assemblea, Carl E. Heastie, il quale ha aggiunto che l’indagine sull’impeachment comprenderà interviste a testimoni, documenti e valutazione delle prove.

