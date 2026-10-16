Dalle foreste dell’Indonesia alle auto elettriche europee: il nichel sporco dietro Volkswagen e Stellantis

Nell’isola di Sulawesi il nichel si trova sotto un’area ad altissima biodiversità. Volkswagen e Stellantis lo usano per le loro batterie. Le conseguenze: erosione e contaminazione. I nativi: «Fare del male a queste colline farà ricadere il male su chi lo ha compiuto»

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SULAWESI – Nel remoto villaggio di Walandawe, immerso nella foresta tropicale, Wadimula ricorda quando gli alberi erano sacri. I familiari dicono che abbia 110 anni. Appartiene al popolo Tolaki e potrebbe essere una delle ultime testimoni di un mondo in cui il bosco non era una frontiera mineraria, ma una presenza ancestrale. «Fare del male alla foresta farà ricadere il male su chi lo ha fatto», avverte la superstite di una spiritualità in estinzione. Siamo a Sulawesi, quarta più grande isola de