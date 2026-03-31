Niet di Putin alla tregua di Pasqua: Zelensky “grazia” il petrolio russo

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KIEV – Nel quarto anniversario della liberazione di Bucha, il sobborgo della capitale ucraina in cui sono stati trovati decine di corpi di civili uccisi dagli occupanti russi, i ministri degli Esteri dell’Ue si sono dati appuntamento a Kiev per «commemorare le vittime» e «riaffermare il nostro incrollabile impegno a garantire la piena responsabilità della Russia». Tra loro anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ha ricordato «la vicinanza a Kiev del governo». La dimostrazio