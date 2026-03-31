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Niet di Putin alla tregua di Pasqua: Zelensky “grazia” il petrolio russo

Davide Maria De Luca
31 marzo 2026 • 20:30Aggiornato, 31 marzo 2026 • 20:53

Putin bombarda i giacimenti di gas ucraino e respinge l’offerta di un cessate il fuoco durante le feste. I ministri degli Esteri Ue a Kiev, manca l’ungherese. Pubblicate le sue telefonate con Lavrov

KIEV – Nel quarto anniversario della liberazione di Bucha, il sobborgo della capitale ucraina in cui sono stati trovati decine di corpi di civili uccisi dagli occupanti russi, i ministri degli Esteri dell’Ue si sono dati appuntamento a Kiev per «commemorare le vittime» e «riaffermare il nostro incrollabile impegno a garantire la piena responsabilità della Russia». Tra loro anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ha ricordato «la vicinanza a Kiev del governo». La dimostrazio

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.