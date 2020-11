Ellen Weintraub, commissaria della commissione elettorale federale statunitense, ha dichiarato che «non ci sono prove di brogli nelle elezioni presidenziali del 3 novembre». Lo ha riferito Cnn. Secondo Weaintrub: «Ci sono stati pochissimi reclami su come si sono svolte queste elezioni. Rare denunce sono motivate, lasciatemi metterla in questo modo. Non ci sono prove di alcun tipo di frodi elettorali né prove di voti illegali espressi». Da giorni, il presidente americano, Donald Trump, continua ad accusare di brogli il suo rivale democratico, Joe Biden, che è ormai, secondo i voti scrutinati finora, a un passo dalla nomina a capo della Casa Bianca. Trump ha fatto sapere di non avere intenzione di riconoscere la vittoria di Biden e di avere avviato azioni legali contro i brogli, a suo dire, commessi dal suo avversario.

