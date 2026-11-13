La resa dei conti

Nvidia, oltre la spy story: ecco la scalata lanciata da Wall Street e Big Tech

Luca Ciarrocca
13 novembre 2026 • 20:58
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La posta in gioco sono il controllo dell’impero informatico e i chip venduti alla Cina. L’amministrazione del tycoon è spaccata, ma lo scontro è anche interno alla Silicon Valley, dove la caduta di Huang favorisce la linea dei falchi guidata da Amodei. Il tutto in vista del il debutto in Borsa di Anthropic e dell’incontro Xi-Trump al vertice Apec 

Allo scandalo sessuale non crede nessuno. L’infedeltà coniugale di Jensen Huang - la relazione con Alice Huang, la cinese fondatrice della società di Singapore Megaspeed sospettata dall’intelligence Usa di collaborare con Pechino, seguita dalle indiscrezioni su tresche con altre due manager - è soltanto un pretesto. Dietro la moralità di facciata si consuma una scalata pianificata tra Wall Street, Silicon Valley e Washington per strappare il controllo dell’impero informatico di Nvidia al suo fon

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics