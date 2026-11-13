Nvidia, oltre la spy story: ecco la scalata lanciata da Wall Street e Big Tech

La posta in gioco sono il controllo dell’impero informatico e i chip venduti alla Cina. L’amministrazione del tycoon è spaccata, ma lo scontro è anche interno alla Silicon Valley, dove la caduta di Huang favorisce la linea dei falchi guidata da Amodei. Il tutto in vista del il debutto in Borsa di Anthropic e dell’incontro Xi-Trump al vertice Apec
Allo scandalo sessuale non crede nessuno. L’infedeltà coniugale di Jensen Huang - la relazione con Alice Huang, la cinese fondatrice della società di Singapore Megaspeed sospettata dall’intelligence Usa di collaborare con Pechino, seguita dalle indiscrezioni su tresche con altre due manager - è soltanto un pretesto. Dietro la moralità di facciata si consuma una scalata pianificata tra Wall Street, Silicon Valley e Washington per strappare il controllo dell’impero informatico di Nvidia al suo fon