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WASHINGTON – La luna di miele tra gli investitori e Nvidia sembra essere già finita, a poche ore da una seduta destinata a entrare nella storia di Wall Street. Il titolo, cresciuto del 31,5 per cento il giorno prima, ha aperto ieri in ribasso. Un andamento prevedibile in realtà. Montagne cinesi Sull’onda della notizia bomba del reintegro del suo geniale fondatore e amministratore delegato, Jensen Huang, lunedì il colosso dei semiconduttori aveva guadagnato oltre 952 miliardi di dollari di capita