Potere e tecnologia

La Cina può sfruttare il caos Nvidia: Huang può inguaiare l’Ia americana

Michelangelo Cocco
16 novembre 2026 • 07:00
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La caduta del cofondatore, per 33 anni alla guida del colosso, rischia di avere ripercussioni negative su una compagnia strategica per gli Stati Uniti e lo sviluppo dell’Ia. Allo stesso tempo può segnalare un cambiamento di clima politico a Washington. Che Pechino può sfruttare

La partecipazione al vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation doveva servire a Jensen Huang per provare a sdoganare 600.000 chip H200 bloccati a Hong Kong (valore complessivo oltre 16 miliardi di dollari), in attesa del via libera di Pechino all’importazione. Le dimissioni da tutti gli incarichi societari, in seguito alle rivelazioni su una sua seconda relazione extraconiugale, con una manager Nvidia, hanno mandato all’aria la missione di lobbying dell’ex amministratore delegato del coloss

Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.