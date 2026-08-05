Odessa è la Hormuz dell’Ucraina: la Russia alza il tiro sul mar Nero

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Odessa – L’allarme aereo stava già suonando mentre Volodymyr Mykhailov, un pilota portuale ucraino con più di quarant’anni di esperienza, saliva a bordo della Golden Leo, un cargo carico di mais di proprietà turca ormeggiato nel porto di Odessa. Anche se il sistema di allarme aereo segnalava missili russi in arrivo, mentre la nave iniziava le manovre per uscire in mare aperto, a bordo nessuno era preoccupato. Gli attacchi russi sono la normalità da quattro anni ormai e, fino a quel momento, si e