lettera degli ex mossad a trump: «dica a netanyahu di fermarsI»

Offensiva in Cisgiordania. «L’obiettivo di Israele è l’occupazione totale»

Bianca Senatore
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27 luglio 2026 • 19:54

Nuove incursioni israeliane a ovest di Ramallah e Nablus, mentre a Beita i coloni devastano case e appiccano incendi. L’attivista Murad Samara: «La situazione è fuori controllo, sembra l'’inizio di un’occupazione totale». Oggi Trump riceverà Netanyahu alla Casa Bianca

Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir lo aveva annunciato, e così è stato: la furia di coloni ed esercito si sta concentrando su gran parte della Cisgiordania. Dopo l’ingresso dell’Idf nella città di Beit Furik, a est di Nablus e l’assalto violento dei coloni nel villaggio di Abu Njeim, a sud-est di Betlemme, ieri mattina i raid sono proseguiti nell’area a ovest di Ramallah e a sud di Nablus. È, in particolare, nella città di Nilin che lunedì mattina l’Idf ha iniziato a demol

Bianca Senatore
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Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.