Offensiva in Cisgiordania. «L’obiettivo di Israele è l’occupazione totale»

Nuove incursioni israeliane a ovest di Ramallah e Nablus, mentre a Beita i coloni devastano case e appiccano incendi. L’attivista Murad Samara: «La situazione è fuori controllo, sembra l'’inizio di un’occupazione totale». Oggi Trump riceverà Netanyahu alla Casa Bianca

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Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir lo aveva annunciato, e così è stato: la furia di coloni ed esercito si sta concentrando su gran parte della Cisgiordania. Dopo l’ingresso dell’Idf nella città di Beit Furik, a est di Nablus e l’assalto violento dei coloni nel villaggio di Abu Njeim, a sud-est di Betlemme, ieri mattina i raid sono proseguiti nell’area a ovest di Ramallah e a sud di Nablus. È, in particolare, nella città di Nilin che lunedì mattina l’Idf ha iniziato a demol