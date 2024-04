Il Qatar respinge le accuse, soprattutto di Israele, di ostacolare il negoziato per un cessate il fuoco a Gaza e sta valutando di ritirarsi dal suo ruolo di mediatore nei colloqui tra Israele e Hamas. Lo riporta la stampa israeliana. Mohammed Al Thani, primo ministro del Qatar, scrive Yedioth Ahronoth, ha detto che il suo paese sta «riconsiderando» il suo ruolo di mediatore tra Israele e Hamas nei negoziati per un accordo per il rilascio dei 133 ostaggi israeliani detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza, perché il suo ruolo «è stato strumentalizzato da alcuni politici per i loro interessi privati».

Le accuse si riferivano probabilmente al governo israeliano e, più precisamente, al premier Benjamin Netanyahu e al ministro dell'Economia Nir Barkat, che accusa Doha di finanziare Hamas.

Al contrario il Qatar sostiene che il finanziamento del gruppo sia stato voluto proprio da Netanyahu. Hamas, invece, attribuisce il ritardo dei negoziati agli Stati Uniti che «hanno adottato pienamente la posizione israeliana». Mentre Israele pensa che gli Usa non stiano facendo sufficienti pressioni sul mediatore. Gli ostacoli che hanno impedito finora un accordo tra Israele e Hamas sono il rifiuto di Tel Aviv di impegnarsi a un cessate il fuoco permanente e il piano per riportare gli abitanti di Gaza nel nord della Striscia, su cui non si trova un compromesso.