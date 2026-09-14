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Un midterm da paura: l’ombra dell’Ice sulle urne

Mattia Ferraresi
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14 settembre 2026 • 07:00

L’agenzia anti immigrazione accelera l’opera di reclutamento e arruola agenti sempre meno esperti. Il raggio d’azione ha superato i raid sui clandestini e ora minaccia di sorvegliare il voto di novembre

L’Ice, la polizia anti immigrazione, continua a offrire nuovo materiale a chi la accusa di essere un organo pericoloso per la vita civile e che si muove al di fuori delle garanzie costituzionali e degli standard dei corpi di sicurezza. Cresce il numero degli agenti nelle strade, diminuiscono i controlli sui nuovi assunti, si abbassano i requisiti per ricorrere all’uso della forza e gli agenti si avvicinano pericolosamente alle strutture elettorali in vista del midterm di novembre. Dal Maryland a

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)