Un midterm da paura: l’ombra dell’Ice sulle urne

L’agenzia anti immigrazione accelera l’opera di reclutamento e arruola agenti sempre meno esperti. Il raggio d’azione ha superato i raid sui clandestini e ora minaccia di sorvegliare il voto di novembre
L’Ice, la polizia anti immigrazione, continua a offrire nuovo materiale a chi la accusa di essere un organo pericoloso per la vita civile e che si muove al di fuori delle garanzie costituzionali e degli standard dei corpi di sicurezza. Cresce il numero degli agenti nelle strade, diminuiscono i controlli sui nuovi assunti, si abbassano i requisiti per ricorrere all’uso della forza e gli agenti si avvicinano pericolosamente alle strutture elettorali in vista del midterm di novembre. Dal Maryland a