L’ombra nera di Trump sul voto di midterm: «Contesterà la sconfitta»

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NEW YORK – La questione non è se, ma come. A meno di due settimane dalle elezioni di metà mandato, con l’indice di popolarità di Donald Trump ai minimi storici, cresce il timore che la longa manus della Casa Bianca si estenda fino alle urne. Il presidente agita lo spauracchio dei brogli a ogni comizio, mentre i democratici temono che stia arando il terreno per contestare un’eventuale sconfitta. L’allarme è tale che, rivela il Washington Post, un gruppo di funzionari ed ex della sicurezza naziona