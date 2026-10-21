Affluenza record per il voto anticipato in Texas

L’ombra nera di Trump sul voto di midterm: «Contesterà la sconfitta»

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
21 ottobre 2026 • 07:00
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I democratici: «Il tycoon parla già di brogli per mettere in dubbio l’eventuale rovescio». Secondo il Washington Post, alcuni funzionari della sicurezza nazionale aiutano gli Stati a prepararsi a possibili intromissioni federali. C’è anche il timore di cyberattacchi

NEW YORK – La questione non è se, ma come. A meno di due settimane dalle elezioni di metà mandato, con l’indice di popolarità di Donald Trump ai minimi storici, cresce il timore che la longa manus della Casa Bianca si estenda fino alle urne. Il presidente agita lo spauracchio dei brogli a ogni comizio, mentre i democratici temono che stia arando il terreno per contestare un’eventuale sconfitta. L’allarme è tale che, rivela il Washington Post, un gruppo di funzionari ed ex della sicurezza naziona

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.