Omicidi dell’Ice, il dietrofront di Trump. «Voglio una grande indagine su Pretti»

«Triste per la sua morte, seguirò l’inchiesta da vicino». La ritirata decisa dopo il pessimo spettacolo dei vertici di sicurezza in tv. Silurato il capo del Border Patrol Bovino, il direttore degli agenti anti migranti convocato dai giudici. Solo Noem viene graziata
Tentare di ricostruire i percorsi psicopolitici che portano Donald Trump a cambiare approccio su qualcosa è sempre un esercizio rischioso, ma c’è un elemento ricorrente: la televisione. Quando il presidente prende una decisione controversa, la valutazione dell’effetto che genera nella copertura televisiva è fondamentale per decidere il passo successivo. Lo scorso giugno, per esempio, ha deciso di attaccare i siti nucleari dell’Iran dopo che Fox News per due giorni ha elogiato senza sosta Benjami