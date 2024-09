"Forte preoccupazione" della Cina per la situazione in Medio Oriente. Pechino "segue con grande attenzione ed è molto preoccupata per l'escalation delle tensioni nella regione", affermano dal ministero degli Esteri a due giorni dall'uccisione in un raid israeliano in Libano del leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah. La Cina si dice contraria alla "violazione della sovranità e della sicurezza del Libano e si oppone e condanna qualsiasi azione contro civili innocenti" o che "alimenti le tensioni nella regione" con l'invito alle "parti, Israele in particolare, ad adottare immediatamente azioni" per ridurre le tensioni e "impedire che il conflitto degeneri o addirittura sfugga al controllo". Per la Cina, "porre fine ai combattimenti a Gaza il più presto possibile" è una "priorità" perché "le tensioni tra Libano e Israele sono una conseguenza del conflitto a Gaza".