Onu, le trame della pace. La proposta degli ayatollah su Hormuz e il nucleare

Fitta rete di trame diplomatiche a New York. Tregua di sette giorni per riaprire lo Stretto e per far ripartire un vero negoziato: è il piano che Araghchi ha presentato agli Usa. Ankara replica a Netanyahu: «Diffonde fake news». Zelensky: «Trump ci ha dato il via libera per la produzione dei Patriot. Un trilaterale con Putin? Possibile»

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Osservata dai binocoli newyorkesi mentre era in corso l’81esima Assemblea generale Onu al Palazzo di vetro, la guerra del Golfo non appariva né inarrestabile né destinata a corrodere oltre la geografia della regione: sul tavolo delle Nazioni Unite, nei corridoi e dietro le quinte, sono state messe soluzioni, seppure temporanee, per risolvere quella che è diventata ormai l’ultima, grande partita di risiko in Medio Oriente. Americani, se voi ci siete, noi ci siamo: se Washington darà il via libera