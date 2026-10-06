Operazione Midterm. Il piano dei democratici per il dopo Trump

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Mai più alla Casa Bianca un presidente che si crede re. Non è soltanto lo slogan delle proteste anti-Trump, non a caso battezzate “No Kings”, che hanno accompagnato il suo ritorno al potere. È anche il senso del cantiere già aperto tra i democratici per ricostruire l’equilibrio di pesi e contrappesi tra esecutivo, Congresso e magistratura che nel secondo mandato di Donald Trump si è sbilanciato nettamente a favore della presidenza. Con il gradimento del Commander in Chief che Ap-Norc ferma al 31