Kamala Harris torna in scena

Operazione Midterm. Il piano dei democratici per il dopo Trump

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
06 ottobre 2026 • 07:00
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No alle vendette contro gli avversari politici, un fermo ai dazi, niente denaro da governi stranieri: i dem stanno lavorando per creare un argine ai poteri presidenziali

Mai più alla Casa Bianca un presidente che si crede re. Non è soltanto lo slogan delle proteste anti-Trump, non a caso battezzate “No Kings”, che hanno accompagnato il suo ritorno al potere. È anche il senso del cantiere già aperto tra i democratici per ricostruire l’equilibrio di pesi e contrappesi tra esecutivo, Congresso e magistratura che nel secondo mandato di Donald Trump si è sbilanciato nettamente a favore della presidenza. Con il gradimento del Commander in Chief che Ap-Norc ferma al 31

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni