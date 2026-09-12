“stati caotici”

Ora l’Europa sa bene chi sono i suoi nemici

Guido Rampoldi
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12 settembre 2026 • 21:00

Nel vecchio continente messo all’angolo dalla propria insipienza l’europeismo diventa definitivamente consapevole dei suoi antagonisti che si dichiarano festeggiando la vittoria dell’AfD nelle elezioni sassoni. Le sanzioni di dieci paesi a Israele sono una prima reazione. In questo caos servirebbe un’Europa in grado di attutire i contraccolpi

Eppure c’è ancora un’Europa in Europa. Nel vecchio continente messo all’angolo dalla propria insipienza l’europeismo diventa definitivamente consapevole dei suoi nemici, quali si dichiarano festeggiando la vittoria dell’AfD nelle elezioni sassoni. Ha trionfato un “partito pragmatico”, gioisce a Mosca la corte di Vladimir Putin. Mosso da sano odio verso i migranti, si entusiasma Donald Trump («Wow!»). Tace il governo Netanyahu: ma a fronte delle inquietudini espresse da ebrei tedeschi il suo sile

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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