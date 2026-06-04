anche Macron, Starmer e merz vogliono aprire al dialogo

Ora Putin fa la colomba. «Sì all’Ucraina nell’Ue, ma deve cedere il Donbass»

Davide Maria De Luca
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04 giugno 2026 • 21:14

 Nonostante l’escalation di attacchi aerei, lo zar sembra aprire al dialogo. Lettera aperta di Zelensky al Cremlino: «Trattiamo in un paese neutrale»

Vladimir Putin, ha ripetuto che la Russia «non è contraria» all’adesione dell’Ucraina nell’Unione europea, anche se è contraria alla trasformazione dell’Ue «in un blocco militare». Il presidente russo ha parlato a margine del Forum economico di San Pietroburgo, la città dove questa settimana si è abbattuto uno dei più forti attacchi aerei ucraini, che ha preso di mira la base navale della città. «L’Unione europea fornisce un gran numero di droni all’Ucraina, compresi quelli a lungo raggio – ha c

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.