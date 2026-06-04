Ora Putin fa la colomba. «Sì all’Ucraina nell’Ue, ma deve cedere il Donbass»

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Vladimir Putin, ha ripetuto che la Russia «non è contraria» all’adesione dell’Ucraina nell’Unione europea, anche se è contraria alla trasformazione dell’Ue «in un blocco militare». Il presidente russo ha parlato a margine del Forum economico di San Pietroburgo, la città dove questa settimana si è abbattuto uno dei più forti attacchi aerei ucraini, che ha preso di mira la base navale della città. «L’Unione europea fornisce un gran numero di droni all’Ucraina, compresi quelli a lungo raggio – ha c