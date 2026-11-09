Oscar Camps: «L’errore della sinistra sull’immigrazione? Seguire l’estrema destra nel dibattito»

Il fondatore della ong crede che per i progressisti sia stato un errore abbandonare le reti sociali, mentre l’ultradestra lavorava per dominare lì il dibattito pubblico. E su Ceuta dice: «Persone vulnerabili sono state usate per una sceneggiatura geopolitica promossa da Stati Uniti e Israele»
Quando Oscar Camps (Barcelona, 1963) decise di andare a Lesbo nel 2015 per soccorrere le migliaia di persone che arrivavano in Europa attraversando il braccio di mare che separa l’isola greca dalla Turchia, non immaginava di fondare Open Arms né che la ong sarebbe esistita 11 anni dopo. «Non dovremmo esistere, perché questo lavoro dovrebbero farlo gli Stati e la Ue», dice l’attivista spagnolo. Riceve Domani a Roma dove ha presentato recentemente Una misión a contracorriente, il libro che raccogl