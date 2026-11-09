Intervista al fondatore di Open Arms

Oscar Camps: «L’errore della sinistra sull’immigrazione? Seguire l’estrema destra nel dibattito»

Mariangela Paone
09 novembre 2026 • 07:00
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Il fondatore della ong crede che per i progressisti sia stato un errore abbandonare le reti sociali, mentre l’ultradestra lavorava per dominare lì il dibattito pubblico. E su Ceuta dice: «Persone vulnerabili sono state usate per una sceneggiatura geopolitica promossa da Stati Uniti e Israele»

Quando Oscar Camps (Barcelona, 1963) decise di andare a Lesbo nel 2015 per soccorrere le migliaia di persone che arrivavano in Europa attraversando il braccio di mare che separa l’isola greca dalla Turchia, non immaginava di fondare Open Arms né che la ong sarebbe esistita 11 anni dopo. «Non dovremmo esistere, perché questo lavoro dovrebbero farlo gli Stati e la Ue», dice l’attivista spagnolo. Riceve Domani a Roma dove ha presentato recentemente Una misión a contracorriente, il libro che raccogl

Mariangela Paone
Mariangela Paone
Mariangela Paone

Reporter internazionale. Ha sviluppato gran parte della sua carriera in Spagna, dove ha lavorato a lungo per il quotidiano El País, della cui Scuola di giornalismo è stata docente per 12 anni. Ha collaborato con varie testate internazionali e coperto i principali avvenimenti europei degli ultimi vent'anni: dalla crisi dei rifugiati alla guerra in Ucraina, all'auge dell'estrema destra. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è “Sospesa” (Add Editore).