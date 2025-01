Le quattro soldatesse rilasciate da Hamas sono in Israele, come mostrano le immagini trasmesse dalle tv dello stato ebraico. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag sono tornate nel loro Paese dopo 477 giorni di prigionia a Gaza. In mattinata sono state rilasciate da Hamas e trasportate a bordo delle jeep della Croce Rossa. Sono accompagnati da un’unità d’élite delle Idf e da una squadra del servizio di sicurezza dello Shin Bet in Israele, dove saranno sottoposti a una valutazione medica iniziale.

Le autorità israeliane, invece, libereranno circa 200 detenuti palestinesi. Secondo quando riporta Hamas 70 dei 200 detenuti palestinesi che saranno liberati oggi da Israele saranno portati fuori da Gaza e dalla Cisgiordania. Israele prevede che i palestinesi condannati per l'omicidio di israeliani saranno esiliati in via definitiva e non gli sarà consentito tornare in Cisgiordania o a Gaza. Centoventi prigionieri che saranno scarcerati erano condannati all’ergastolo.

Verso la liberazione dei prigionieri palestinesi Gli autobus della Croce Rossa si stanno dirigendo questa mattina al valico di Kerem Shalom (a sud-est di Rafah) per ricevere il primo gruppo di detenuti palestinesi che saranno rilasciati. La maggior parte di loro è stata arrestata dopo il 7 ottobre 2023, durante operazioni militari di terra nella Striscia di Gaza. Cinque bambini sono morti di ipotermia a Gaza dall'inizio della tregua Almeno cinque bambini palestinesi sono morti di freddo nella Striscia di Gaza dallo scorso 19 gennaio, quando e' entrata in vigore la tregua tra Israele e Hamas. Lo riferisce l'agenzia delle Nazioni Unite Unrwa, citata da Al Jazeera. Secondo il Norwegian Refugee Council, quasi un milione di palestinesi a Gaza non hanno adeguata protezione dal freddo invernale, laddove solo 285 mila sfollati possono contare su rifugi adatti.

